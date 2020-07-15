دبي بين أفضل 8 مدن عالمية في مرونة العمل الحر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة



احتلت دبي المركز الثامن عالمياً والأول على مستوى المنطقة لكونها واحدة من أفضل المدن التي تمتلك مرونة واستقلالية في العمل الحر والرقمي في العالم.

واستند التصنيف، الذي أعده موقع «ديجتال إنفورميشن وورلد» المتخصص بالتكنولوجيا وريادة الأعمال، إلى عوامل مهمة مثل متوسط الراتب المتوقع وسرعة الإنترنت والرعاية الصحية ومساحات العمل المشترك والأنشطة الترفيهية للمدينة والإيجارات.

ونالت دبي أعلى معدل لمؤشر التوظيف بين جميع البلدان التي تم اختبارها، حيث يعمل 80% من سكانها حالياً. وحققت الإمارة معدلات عالية في مؤشر متوسط الأجور الشهري الذي بلغ 2425 جنيه إسترليني، إضافة إلى جودة الإنترنت، ونتائج جيدة في مؤشر التنقل والرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.

وتخطت دبي مدناً عالمية كبرى مثل أوسلو وأوكلاند وأمستردام وهونج كونج ولندن. وجاءت مدينة أوستن الأمريكية في المركز الأول على أنها الأفضل للعاملين المستقلين، تلتها شيانج ماي التايلندية وحلت برلين ثالثة، وبرشلونة رابعة وملبورن خامسة على سلم الترتيب، وحققت تولوز المركز السادس ومونتريال المركز السابع.