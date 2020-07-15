شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك للتوزيع» تطلق مجموعة من زيوت المحركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت أدنوك للتوزيع مجموعة جديدة من أحدث زيوت التشحيم المطوّرة للمحركات الهجين (Hybrid) لكفاءة أفضل في استهلاك الوقود. وتعد مجموعة زيوت محركات السيارات من أدنوك فويجر هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات التي تلبي احتياجات أحدث تقنيات المحركات ومعتمدة من المعهد الأمريكي للبترول (API).
تم تصميم «فويجر ستار بلس اتش بي» خصيصاً للسيارات الهجين، ما يوفر درجة SAE أقل تضمن استهلاكاً أقل للوقود وحماية لتزييت المحرك. زيت المحركات «فويجر ستار بلس إيكو» المتطور ملائم تماماً للسيارات المصنعة منذ العام 2002، ويمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من السيارات تشمل السيارات الأمريكية والكورية واليابانية والأوروبية.
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