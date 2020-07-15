أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تنتعش خلال يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران بعد تراجع على مدى ثلاثة أشهر متتالية، إذ استؤنف النشاط الاقتصادي، ولكن الاتجاه الأساسي يشير إلى أن معدل التضخم سيظل ضعيفاً بما يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بمواصلة ضخ سيولة في الاقتصاد المعتل.

وقالت وزارة العمل أمس الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6% الشهر الماضي بعدما نزل 0.1% في مايو/ أيار. وفي الاثني عشر شهراً حتى يونيو/ حزيران، ارتفع المؤشر 0.6% بعدما صعد 0.1% في مايو/ أيار، وهو أقل مكسب سنوي منذ سبتمبر/ أيلول 2015. (رويترز)