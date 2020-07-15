تعافٍ أقل من المتوقع لإنتاج منطقة اليورو الصناعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت تقديرات رسمية أمس الثلاثاء بأن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو ارتفع في مايو/ أيار، لكن التعافي من التراجعات غير المسبوقة التي نجمت عن إجراءات الإغلاق في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان جاء أقل من المتوقع وبعيداً عن تعويض الانخفاضات السابقة.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن إنتاج الصناعات التحويلية في المنطقة زاد بنسبة 12.4% في مايو/ أيار مقارنة بإبريل/ نيسان، وهو ما قاد أغلبه تسارع في إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات والبرادات.

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لكن الزيادة جاءت أقل كثيراً من نمو بنسبة 15% توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

وهو أيضا أقل وضوحاً بكثير من تراجع نسبته 18.2% في إبريل/ نيسان، والذي جاء عقب نزول 11.2% في مارس/ آذار، إذ اضطرت المصانع لإغلاق أبوابها أو خفض النشاط مع بلوغ تفشي فيروس كورونا الذروة في أوروبا.

(رويترز)