شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تخصص 100 مليار يورو لخطة النهوض بالاقتصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن خطة النهوض بالاقتصاد الفرنسي ستكون «على الأقل بقيمة 100 مليار يورو»، إضافة إلى 460 ملياراً سبق أن رصدت في إطار إجراءات؛ لدعم القطاعات والاقتصاد، منذ بدء انتشار وباء «كوفيد-19».
وقال ماكرون: «نرصد لخطة التعافي هذه، إضافة إلى المال الذي رصد سابقاً، ما لا يقل عن 100 مليار يورو؛ لتحقيق النهوض الصناعي والبيئي والمحلي والثقافي والتربوي. أنا واثق بأن بإمكاننا بناء بلد مختلف بحلول عشرة أعوام».
وهذه الخطة هي أحد الأهداف الرئيسية للحكومة الجديدة التي سماها ماكرون. (أ.ف.ب)
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