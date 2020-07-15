ارتفاع ثقة الشركات الأمريكية الصغيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت ثقة الشركات الصغيرة في اقتصاد الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي، بدعم استئناف الأعمال في البلاد. وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للأعمال المستقلة، أمس الثلاثاء، أن مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة سجل 100.6 نقطة خلال يونيو/حزيران الماضي، بارتفاع 6.2 نقطة مقارنة بالشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مؤشر ثقة الشركات الأمريكية الصغيرة سوف يرتفع لمستوى 97.5 نقطة خلال الشهر الماضي.

وجاء تحسن ثقة الشركات بدعم ارتفاع توقعات المبيعات للأشهر الستة المقبلة.

وقال كبير الاقتصاديين في الهيئة الوطنية: «بدأنا نشهد مؤشرات إيجابية على زيادة إنفاق المستهلكين، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة».