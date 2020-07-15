«ستاندرد آند بورز» تخفض توقعاتها لنمو الأسواق الناشئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ستاندرد أند بورز في تقرير «نتوقع أن يتراجع متوسط الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة (مع استبعاد الصين) بنسبة 4.7% هذا العام وأن ينمو 5.9% في 2021.

لا تزال أغلب الاحتمالات في الجانب السلبي ومرتبطة بتطورات الجائحة».

وستعاني جميع الاقتصادات الناشئة تراجعات بسبب الجائحة. وقالت ستاندر أند بورز إن الفجوة مقارنة بمسار الناتج المحلي الإجمالي قبل الجائحة ستصل إلى 11% في الهند وما بين 6 و7% في أغلب دول أمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا وما بين 3 و4% في أغلب دول أوروبا الناشئة و2% في ماليزيا وإندونيسيا.

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ومن بين نحو 1800 إجراء تصنيفي سلبي، إما بخفض التصنيف أو خفض «النظرة المستقبلية» للتصنيف، اتخذتها ستاندرد أند بورز في المجمل، كان 420 لدول ناشئة.

وعلى النقيض فإن الصين ما زال من المتوقع أن تسجل نمواً متواضعاً عند 1.2% هذا العام ونمواً قوياً بنسبة 7% في العام المقبل بدعم من إنفاق تحفيزي قوي ومتانة في قطاع تصنيع الإلكترونيات وتعافٍ تدريجي في قطاع الخدمات.(رويترز)

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني (إس آند بي) توقعاتها لنمو الأسواق الناشئة، إذ تنبأت بتراجع 4.7% في المتوسط هذا العام بسبب فيروس كورونا، وحذرت من أن جميع الدول ستعاني أضراراً دائمة.

وقالت الوكالة إن التعديلات بالخفض لقيم الناتج المحلي الإجمالي تعكس في الأغلب حقيقة أن الجائحة كانت تتفاقم في الكثير من الأسواق الناشئة وتتجه لإلحاق ضرر بالتجارة الخارجية أكبر مما كان متوقعاً في إبريل نيسان عندما تنبأت ستاندرد أند بورز بانكماش نسبته 1.8%.