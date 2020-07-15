شكرا لقرائتكم خبر عن 565 مليون درهم تصرفات عقارات دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 565 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 100 مبايعة بقيمة 205.07 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 122.32 مليون درهم، و70 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 82.74 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الراس، تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض.
وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات.
وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 329.27 مليون درهم، منها 24 رهن أراضٍ بقيمة 312.46 مليون درهم، و18 رهن فلل وشقق بقيمة 16.8 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة رقة البطين بقيمة 150 مليون درهم، وآخر في منطقة ند الحمر بقيمة 81 مليون درهم.
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