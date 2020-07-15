دبي تعرف 250 مستثمراً بفرص التجارة الإلكترونية بأمريكا اللاتينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



سلطت غرفة تجارة وصناعة دبي الضوء على فرص الأعمال المتوفرة في أمريكا اللاتينية والناجمة عن موجة التحول الرقمي المتسارعة التي ظهرت مؤخراً في القارة نتيجة لأزمة «كوفيد-19»، وكيفية مساهمة دبي في دعم هذه الجهود، وذلك خلال ندوة افتراضية بحضور أكثر من 250 مشاركاً من ممثلي القطاعات الاقتصادية المتنوعة في الإمارات وأمريكا الجنوبية والوسطى.

وناقش الخبراء خلال الجلسة فرص الأعمال المتوفرة في أمريكا اللاتينية في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، والتي يمكن للشركات في دبي الاستفادة منها في ظل استعدادها لفترة التعافي في مرحلة ما بعد أزمة فيروس كوفيد-19.

وأشار عمر خان، مدير المكاتب الخارجية لغرفة دبي إلى أن مكانة دبي كمدينة ذكية عالمية، تمكنها من تقديم خبرات واسعة في مجال الخدمات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الحديثة، لشركات أمريكا اللاتينية خلال مرحلة تأقلمها مع بيئة الأعمال المتغيرة، بالإضافة إلى موقع دبي الاستراتيجي الذي يمكن أن يساعد التجار في تنويع صادراتهم وتوسيع نطاق تجارتهم في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وصرح خان بأن حجم التجارة غير النفطية بين دبي وأمريكا اللاتينية بلغ 7.6 مليار دولار خلال عام 2019، بزيادة 23% مقارنة ب 6.2 مليون دولار في عام 2017، مشيراً إلى وجود إمكانيات هائلة لم يتم استكشافها بعد من قبل شركات الجانبين، فيما تعمل المكاتب التمثيلية لغرفة دبي في كل من بنما والبرازيل والأرجنتين بشكل فاعل على استكشاف الأسواق الواعدة في أمريكا اللاتينية، وتحديد الفرص ذات الإمكانيات الكبيرة بالنسبة للشركات الأعضاء في غرفة دبي.وتحدث فابريزيو أوبيرتي، رئيس التجارة والاستثمار في بنك التنمية للبلدان الأمريكية، عن التحديات الملحة التي تشهدها بعض أسواق أمريكا اللاتينية في الوقت الحاضر، مثل القيود على الواردات والصادرات، وتنامي الحاجة إلى المنتجات الطبية والأغذية، مضيفاً أن سوق التجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية شهد نمواً نسبته 50% بين عامي 2016 و2020، ويشكل التعليم الإلكتروني أحد أبرز الأمثلة على القطاعات التي تشهد نشاطاً متزايداً.

وأكد مايكل بنتلي، مدير تطوير وتخطيط الأعمال في «موانئ دبي العالمية-الأمريكيتين»، أهمية أمريكا اللاتينية كشريك رئيسي يعمل مع دولة الإمارات على ضمان أمنها الغذائي، حيث حافظت موانئ دبي على جميع محطاتها لضمان حركة التجارة العالمية، ومساعدة الدول في المنطقة على تجاوز التحديات المتعلقة بالتخزين والتوريد.

وتحدث خلال الندوة، محمد شبيب، الرئيس التنفيذي ل «تريدينج دوت كوم»، عن دور الشركة كوسيط يعمل على إضفاء بعد إنساني على المفاوضات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن التغيير في معايير العمل الناجم عن فيروس كورونا «كوفيد-19»، قد دفع بالشركات والمستثمرين ليكونوا أكثر انفتاحاً على ممارسة أعمالهم عبر الإنترنت.