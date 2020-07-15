شركات مفلسة ومكافآت بالملايين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التزمت 19 شركة من بين 100 شركة كبرى في الولايات المتحدة، وقدمت 131 مليون دولار على شكل مكافآت وأجور لكبار مديريها التنفيذيين، قبل أسابيع فقط أو أيام من تأرجحها على حافة الإفلاس، منذ بدء عمليات إغلاق فيروس «كورونا» المستجد.

ومن هذه الشركات سلسلة متاجر «جي سي بيني» التي التزمت بدفع 10 ملايين دولار، وشركة «شيزبيك إنيرجي» التي دفعت 25 مليون دولار لواحد وعشرين مديراً تنفيذياً لديها، و1.5 مليون دولار من شركة «هيرتز جلوبال هولدنج».

وبحسب الشركات، فإنها من خلال هذه المدفوعات تسعى للاحتفاظ بالمسؤولين والمديرين للمساعدة في إصلاح الضرر الذي سببه فيروس «كورونا» (كوفيد-19).

يأتي ذلك والاقتصاد الأمريكي يعاني حالة من الفوضى، وملايين الأمريكيين عاطلون عن العمل، في حين قدمت شركة «جي سي بيني» مبلغ 4.5 مليون دولار إلى الرئيس التنفيذي «جيل سولتاو»، الذي تولى المنصب في 2018.

ويرى اتحاد النقابات العمالية أن هذا الأمر سيئ في ضوء متوسط أجور العمال، وتخفيضات الاستحقاقات وتسريح العمال بسبب إغلاق المتاجر والشركات.