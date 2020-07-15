«المغامـرات العربيـة» تعيـد إطلاق رحلات السفاري الصحراوي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعادت «المغامرات العربية»، التابعة لمجموعة الإمارات، إطلاق رحلات السفاري الصحراوي، ما يتيح للمقيمين وزوار دبي فرصة الاستمتاع بالأنشطة الخارجية في الهواء الطلق.

واتخذت «المغامرات العربية» عدة تدابير احترازية لضمان سلامة الضيوف وطمأنتهم خلال القيام برحلات السفاري. وقد منح المجلس العالمي للسفر والسياحة «المغامرات العربية» ختم «السفر الآمن Safe Travels»، تقديراً لإنجازات الشركة في مجالي الصحة والسلامة عبر عملياتها. ويساعد اعتماد المجلس المسافرين على تحديد الشركات والوجهات العالمية التي تتبع بروتوكولاته الخاصة بالصحة والنظافة. وقد نالت دبي أيضاً هذا الاعتماد كوجهة آمنة للسفر من قبل المجلس.

وتتيح رحلات السفاري التي تنظمها «المغامرات العربية» تجارب ممتعة لجميع أفراد العائلة، وقد أعلنت الشركة بمناسبة إعادة الإطلاق عن توفير عروض خاصة لفترة محدودة. ويستمتع الضيوف بأنشطة شائقة تشمل أمسية في الصحراء ورحلة صحراوية خلال النهار تتضمن جولة في الطبيعة وفطور لجميع أفراد الأسرة.

كما أعلنت «المغامرات العربية» عن إعادة إطلاق رحلات السفاري داخل محمية دبي الصحراوية، أول محمية وطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوفر المحمية فرصة مثالية للاستمتاع بالأنشطة الخارجية. وتعد رحلات السفاري الصحراوي الحافلة بالمتعة خياراً مناسباً للهروب من حر الصيف، حيث الأجواء ألطف مقارنة مع المدينة.