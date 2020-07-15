«سياحة أبوظبي» تستعرض شهادة «Go Safe»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لقاءً افتراضياً للتوعية بأهمية ودور شهادة «Go Safe»، البرنامج الذي أطلقته مؤخراً للارتقاء بمعايير الصحة والنظافة وتوحيدها عبر مختلف الوجهات والمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بحضور أكثر من 200 ممثل عن فنادق أبوظبي.

حضر اللقاء، علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حيث تسنى للمشاركين فرصة الاطلاع على معايير النظافة والسلامة التي يحددها البرنامج، ومناقشة أهمية دورهم في ترسيخ ثقة المستهلك بالقطاع السياحي في الإمارة من خلال الالتزام بتطبيق هذه المعايير.

وقدم الشيبة خلال اللقاء عرضاً مفصّلاً عن شهادة Go Safe، مع تسليط الضوء على مختلف مراحل البرنامج والتي تشمل مرحلة التقييم الذاتي وصولًا إلى حملة التدقيق الميدانية الشاملة من قبل فريق متخصص.