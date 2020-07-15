الاقتصاد

السعودية تطلق سوقاً للمشتقات في 30 أغسطس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت البورصة السعودية، أمس الثلاثاء، أن التداول في أول منتج للمشتقات في المملكة سيبدأ في 30 أغسطس/ آب، في إطار خطوات لزيادة جاذبية البورصة السعودية لدى المستثمرين الأجانب.

وقالت البورصة في بيان «تم تطوير العقود المستقبلية السعودية 30 (والتي تتخذ مؤشر «إم تي 30» أساساً لها) لتزويد المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، وتوفير فرص متنوعة للاستثمار في السوق المالية السعودية».

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وقال خالد الحصان الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) إن هذا المنتج سيجعل البورصة السعودية أكثر جاذبية خاصة للمستثمرين الأجانب.

وطبقت السلطات السعودية مجموعة من الإصلاحات لاستقطاب مشتري ومصدري الأسهم من الخارج في إطار جهودها لجذب رأس مال أجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

وفي 2019، انضمت البورصة السعودية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة ومؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة مما جذب المزيد من تدفقات الأموال . (رويترز)

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