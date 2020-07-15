«النقد العربي» يناقش فرص الاستفادة من العملات الرقمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظم صندوق النقد العربي الاجتماع الخامس لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة «عن بُعد» وذلك استكمالاً لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على صناعة التقنيات المالية الحديثة، ضمن سلسلة من الاجتماعات بعنوان «سلامة صناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول الرقمي في أعقاب أزمة فيروس كورونا COVID 19».

استهدف الاجتماع تدارس أحدث تطورات العملات الرقمية التي تُصدرها المصارف المركزية، خصوصاً فرص استفادة المصارف المركزية العربية منها ومدى تحديات إصدارها والمتطلبات القانونية المرتبطة بها.

تناول الاجتماع ما يمكن أن تقدمه الحلول التقنية الرقابية والإشرافية لدعم السلطات الرقابية والإشرافية في الدول العربية وكيفية استفادتها منها في أداء مهمتها بجانب مناقشة البنية التشريعية والإطار الرقابي المرتبطين بصناعة التقنيات المالية الحديثة ومتطلبات تعزيز الإطار التنظيمي للحفاظ على التوازن بين الإطار التشريعي والتنظيمي ودعم الابتكارات الرقمية.