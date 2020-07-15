«جــيه.بــي مــورجـــان» يخـــصص 10.5 مليار دولار لتغطية تعثر محتمل للقروض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنّب جيه.بي مورجان تشيس احتياطيات بحوالي 10.5 مليار دولار لتغطية موجة من التعثر المحتمل للقروض في أعقاب جائحة كوفيد-19، إذ أعلن أكبر بنك أمريكي عن انخفاض الأرباح في الربع الثاني 51%، وهو ما جاء أقل وطأة مما كان متوقعاً.

وهبط صافي ربح البنك إلى 4.69 مليار دولار، بما يعادل 1.38 دولار للسهم، في ربع السنة المنتهي في 30 يونيو /حزيران، لكنه فاق تقديرات مخفضة للمحللين عند 1.04 دولار للسهم، مما دفع أسهمه للزيادة 4% في تعاملات ما قبل فتح السوق.

وبلغت الإيرادات الفصلية 33 مليار دولار مقارنة بتقديرات عند 30.3 مليار دولار. وجيه بي مورجان، أول بنك يصدر نتائجه الفصلية للربع الثاني، حيث تتم مراقبة النتائج للحصول على أدلة حول كيفية تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على البنوك والمؤسسات المصرفية.

والسؤال الرئيسي الذي يطرحه المستثمرون هو: ما إذا كان الربع الثاني سيمثل الحد الأدنى لأرباح البنوك هذا العام، ومن المتوقع أن تظهر البنوك الكبرى مخصصات أكبر. ويرتبط مصير القطاع ارتباطاً وثيقاً بمسار الفيروس لأن البطالة التي تسببها تؤثر في قدرات العملاء على سداد الديون. (وكالات)