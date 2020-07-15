شكرا لقرائتكم خبر عن 41 % انكماش اقتصاد سنغافورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت سنغافورة في ركود في الفصل الثاني مع تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 41,2% مقارنة مع الفصل السابق بحسب أرقام أولية. وأظهرت الأرقام التي نشرتها وزارة التجارة أن الاقتصاد تراجع بنسبة 12,6% بين إبريل و يونيو مقارنة مع السنة السابقة.

وتضرر اقتصاد سنغافورة الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية، بشدة من جراء الإجراءات المشددة التي فرضت لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. (أ ف ب)

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