شكرا لقرائتكم خبر عن ضغـــوط أسهم العقــار والبنــوك تتواصل على المؤشرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تلقت الأسهم المحلية مزيداً من الضغوط البيعية في جلسة أمس، وتركزت في قطاعي العقار والبنوك، ما دفع المؤشرات العامة لانخفاضات جديدة، ليتراجع سوق دبي 0.72% و«أبوظبي» 0.45% وسط توجه أجنبي مؤسساتي نحو التسييل.

وبالرغم من هذا التوجه البيعي، إلا أن المستثمرين الأجانب (غير العرب) عززوا من ملكياتهم في بعض أسهم البنوك والعقار بدءاً من «إعمار مولز» بزيادة بلغت 1.3 مليون سهم، وبنسبة أقل في «دبي الإسلامي» بنحو 658 ألف سهم وكذلك «داماك» ب605 آلاف سهم. وخطف سهم «أمانات» الإنظار في جلسة أمس، مع استحواذه على 30% من سيولة سوق دبي بما يعادل 92.5 مليون درهم، وارتفع 2.36% ليصل إلى مستويات أكتوبر 2019. وبحسب بيانات سوق دبي المالي، فقد سجل «أمانات» ارتفاعاً منذ بداية العام الجاري وحتى جلسة أمس بنسبة 10.69% واجتذب 926.89 مليون درهم من السيولة من خلال التداول على 1.2 مليار سهم. واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية 437.85 مليون درهم منها 297.7 مليون درهم في دبي و140.15 مليون درهم في أبوظبي.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 2052.76 نقطة. وهبط قطاع العقار 0.83% نتيجة هبوط «إعمار العقارية» 1.5% و«إعمار مولز» 2.04% و«الاتحاد العقارية» 0.35%، وفي المقابل ارتفع «أرابتك» 7.31% و«داماك» 2.23%.

ونزل قطاع البنوك 1.15% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.51% و«الإمارات دبي الوطني» 1.59%. وهبط قطاع النقل 0.13% مع هبوط «أرامكس» 1.2% رغم ارتفاع «العربية للطيران» 0.86% و«الخليج للملاحة» 3.19%. وبالعكس، ارتفع قطاع الاستثمار 0.9% بعد ارتفاع «دبي للإستثمار» 0.87% و«سوق دبي المالي» 0.8% و«شعاع كابيتال» 1.56%.

سوق أبوظبي

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 4287.81 نقطة. وهبط قطاع البنوك أكثر من 1% بعد هبوط «أبوظبي الأول» 1.26% و«أبوظبي التجاري» 0.99% و«أبوظبي الإسلامي» 0.27%. وتراجع قطاع العقار 1.58% نتيجة تراجع «الدار» 1.69%. وفي المقابل، ارتفع قطاع الاتصالات 0.48% نتيجة ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع الطاقة 0.25% بفعل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1% فيما نزل «دانة غاز» 0.3%. كما ارتفع قطاع الاستثمار 1.34% بدعم من ارتفاع «العالمية القابضة» 1.74% و«إشراق» 1.75% فيما نزل «الواحة كابيتال» 1.96%.

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الأكثر تداولاً

وتصدر «أمانات» التداولات في سوق دبي المالي بقيمة 92.5 مليون درهم، مغلقاً عند 0.911 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 38 مليون درهم وأقفل عند 2.62 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» مستقطباً 31.3 مليون درهم ليغلق عند 8.62 درهم. وفي سوق أبوظبي تصدر التداولات «العربي المتحد» من خلال صفقة واحدة بقيمة 35.5 مليون درهم مغلقاً على استقرار عند 0.8 درهم، تلاه «اتصالات» بتداولات 26 مليون درهم وأقفل عند 16.78 درهم، ثم «الدار» مستقطباً نحو 17 مليون درهم ليغلق عند 1.75 درهم. وجاء في مقدمة الرابحين في سوق دبي «أرابتك» بنسبة 7.31% وبالعكس كان في مقدمة المتراجعين «دبي التجاري» بنسبة 4.86%. وسجل «بلدكو» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي بنسبة 13.2%، وفي المقابل سجل «دار التمويل» الانخفاض الأكثر بالحد الأقصى المسموح به 5%.

توجهات المستثمرين

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 48.2 مليون درهم محصلة شراء، منها مليونا درهم محصلة شراء الخليجيين و46 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 48.2 مليون درهم محصلة بيع توزعت بواقع 300 ألف درهم فقط محصلة بيع العرب و48 مليون درهم محصلة بيع الأجانب. وفي سوق دبي اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 26.8 مليون درهم محصلة شراء توزعت بواقع 8.65 مليون درهم محصلة شراء العرب و18.18 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وعلى العكس اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 26.8 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 3.31 مليون درهم محصلة بيع، منها 3.3 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و23.5 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

هذا واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 62.5 مليون درهم محصلة بيع منها 23.5 مليون درهم محصلة بيع في سوق دبي و39 مليون درهم محصلة بيع في سوق أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 62.5 مليون درهم محصلة شراء توزعت بواقع 23.5 مليون درهم محصلة شراء في دبي و39 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.