المركز الميكانيكي للخليج العربي يستضيف فعالية «BMW M Town»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعلن المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل والموزع المعتمد لمجموعة «BMW» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن استضافة عطلة أسبوع مميزة ومدعومة بأقوى طرازات BMW M من 16 إلى 18 يوليو. وللمرة الأولى على الإطلاق، يستضيف المركز الميكانيكي للخليج العربي فعالية «BMW M Town»، التي تنظم في صالة العرض الخاصة بالوكيل والموزع المعتمد على شارع الشيخ زايد.

ويمكن للعملاء الاستمتاع بالاطلاع على مجموعة كبيرة ومتنوعة تتضمن 21 سيارة من طرازات«BMW M»، وتشمل أيضاً العرض الحصري للنسخة الخاصة لعام 2012 لطراز«DTM Champion Bruno Spengler M3»، والذي يعد واحدًاً من 54 سيارة تم صنعها فقط. كما ستقام تجارب القيادة أيضاً في الموقع، ما يتيح للعملاء تجريب قوة كل سيارة من طرازات«BMW M»من خلف المقود لعدد من أحدث الطرازات وأكثرها ابتكاراً ضمن المجموعة المعروضة.