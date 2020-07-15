شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تلغي مشروع محطة الدبدبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس الوزراء الكويتي، إلغاء مشروع إنشاء محطة الدبدبة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، التي كان إنتاجها سيوفر 15% من احتياجات القطاع النفطي من الطاقة الكهربائية، بسبب المستجدات التي فرضتها جائحة كورونا.

وقال مجلس الوزراء في بيان رسمي عقب اجتماعه الاثنين إنه قرر «إلغاء قراري مجلس الوزراء بشأن المشروع المذكور، وذلك نظراً للظروف الراهنة ».(رويترز)

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