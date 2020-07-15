هيئتا سياحة الفجيرة ورأس الخيمة تناقشــان «الترويـج لمــا بعــد الأزمــة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت هيئة الفجيرة للسياحة والآثار بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ندوة بعنوان «الترويج والتنشيط السياحي لما بعد الأزمة».

وتم خلال الندوة تسليط الضوء على أهمية الترويج السياحي والاستعداد لوضع خطة استراتيجية قصيرة المدى وطويلة المدى، على أن تستهدف تنشيط السياحة الداخلية بحزمة من الفعاليات والقرارات الجاذبة للسائح لتمنحه الشعور بالارتياح أثناء إقامته في الفنادق، أو زيارته المواقع السياحية.

كما تم التأكيد على أهمية استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والحسابات التابعة للهيئات السياحية، التي تعتبر مرجعاً لكل سائح يرغب في معرفة درجة الأمان ومستوى الخدمات التي تطبق الإجراءات الاحترازية مثل التعقيم والتباعد الاجتماعي.

وقال سعيد السماحي مدير عام هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، إن السياحة الداخلية هي الأمان وهي الداعم الأساسي لاقتصاد أي دولة في مثل هذه الظروف، وتمضي الإمارة بخطى واضحة لتنشيط السياحة الداخلية، عبر إتاحة الفرصة والخيارات المختلفة للسائح لاختيار أي وجهة في الدولة ليقضي إجازته خلال الأسبوع أو في نهايته.

وقال محمد خاطر، مدير إدارة تطوير السياحة لدى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إن خطة التعافي التي وضعتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة للقطاع السياحي في الإمارة تتكون من أربع مراحل، وتوجه تركيزها الأوّلي على السوق المحلي، تليها الأسواق الإقليمية والعالمية مع افتتاح الاتفاقيات الثنائية والممرات الجوية للطيران. (وام)