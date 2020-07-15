أول نمو في واردات الصين منذ انتشار «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زادت واردات الصين في يونيو/ حزيران لأول مرة منذ إصابة الاقتصاد بحالة شلل بفعل أزمة تفشي فيروس كورونا هذا العام، إذ ارتفع الطلب على السلع الأولية على خلفية تحفيز حكومي فيما صعدت الصادرات في مؤشر على أن التعافي بدأ يكتسب قوة دافعة.

وقدمت الصين تحفيزات قوية لدعم الطلب المحلي على الرغم من أن زيادة حالات العدوى بفيروس كورونا في أنحاء العالم أثار تساؤلات بشأن قوة التعافي في النشاط الاقتصادي العالمي.

وكشفت بيانات جمارك الثلاثاء أن واردات الصين زادت في يونيو/ حزيران 2.7% على أساس سنوي، مخالفة بذلك توقعات السوق بتراجعها 10%. وانخفضت الواردات 16.7% في الشهر السابق.

وزادت الصادرات أيضاً على نحو غير متوقع، وسجلت ارتفاعاً نسبته 0.5% مما يشير إلى أن الطلب العالمي بدأ في التعافي مجدداً مع بدء تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة تفشي الفيروس والتي دفعت الاقتصاد العالمي لأكبر تراجع منذ نحو تسعين عاماً. وكان محللون توقعوا تراجع الصادرات 1.5% بعد انخفاضها 3.3% في مايو. (رويترز)