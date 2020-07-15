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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أطلق «الإمارات الإسلامي» باقة جديدة من الخدمات المصرفية الرقمية المخصصة للأعمال، تهدف إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة في الإمارات من فتح حساب مصرفي بحد أدنى 10 آلاف درهم. * دشن مصرف أبوظبي الإسلامي، خدمة الحجز الرقمي والتي تتيح للعملاء حجز مواعيد زياراتهم لفروع المصرف مسبقاً عبر منصّة الخدمات المصرفية الإلكترونية الخاصة بمصرف أبوظبي الإسلامي.

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