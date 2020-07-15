شكرا لقرائتكم خبر عن «التكنولوجيا» تعمق جراح «ناسداك».. والبنوك تدعم ارتداد «داو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خضعت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الثلاثاء، لضغوط تصاعد حالة عدم اليقين حيال الفيروس الذي أصاب أكثر من 13 مليون شخص ومع استمرار التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة، وفي ظل ذلك تراجعت المؤشرات الأوروبية واليابانية، فيما دعمت أرباح البنوك صعود مؤشرا «داو» و»إس آند بي» الأمريكيين، فيما سقط «ناسداك» في المنطقة الحمراء نتيجة تراجع أسهم شركات التكنولوجيا.

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