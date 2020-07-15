النحاس عند أعلى مستوى في عامين.. هل يستطيع مواصلة الصعود؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت أسعار النحاس أعلى مستوياتها في عامين الاثنين، بدعم من موجة شراء واسعة أثارتها مخاوف بشأن الإمدادات من تشيلي أكبر منتج للمعدن الأحمر في العالم. وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن، مرتفعة 2.5% عند 6575 دولاراً للطن.

وفي وقت سابق من الجلسة قفزت أسعار المعدن المستخدم على نطاق واسع في صناعتي الكهرباء والتشييد إلى 6633 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو/ حزيران 2018، ومرتفعة أكثر من 50% عن أدنى مستوياتها في أربع سنوات التي هوت إليها في مارس/ آذار.

ويقول أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك: شهدت أسعار النحاس عالي الجودة ارتفاعاً كبيراً بنسبة 45% قياساً بانخفاضها في مارس، مما أعادها قريباً من ذروتها في يناير عند 2.886 دولار أمريكي للرطل. أما اللافت بشأن ارتفاع أسعار النحاس فهو أنها وصلت لمستويات شوهدت للمرة الأخيرة قبل إعلان الصين رسمياً عن معاناتها فيروس كوفيد-19. وانهار النمو الاقتصادي العالمي منذ ذلك الحين، وارتفعت معدلات البطالة.

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ويتابع: ولكن النحاس نجح في الارتفاع مجدداً بفضل ثلاثة تطورات؛ فقد أثارت الجائحة توقعات بزيادة الطلب من مشاريع البنية التحتية، ولا سيما في الصين. وهو شيء لم يتم التأكد منه حتى الآن عبر ارتفاع قيمة شركات البناء في سوق الأسهم.

ويضاف إلى ذلك قوة الشراء بقصد المضاربة، ليس في بورصات نيويورك ولندن وحسب، وإنما على الأرجح في الصين، نظراً للطفرة المذكورة في الرغبة بالمخاطرة. على أي حال، يتمثل التأثير الأكبر في قطع الإمدادات من تشيلي التي تعتبر أكبر مورّد في العالم، بعد إصابة آلاف عمال المناجم بالفيروس.

ويضيف رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك: بالرغم من قوة الزخم، إلا أن شكوكنا تزداد في قدرة النحاس على الارتفاع أكثر. وعند أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2016، يدعو مؤشر القوة النسبيّة إلى التراجع نحو نطاق بين 2.75 دولار أمريكي للرطل و2.65 دولار للرطل. ولتحديد الخطوة التالية، سيتجه التركيز على المدى القريب نحو سلوكيات المضاربين، والرغبة المستمرة بالمخاطرة، وتطورات العرض في تشيلي.