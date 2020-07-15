بريطانيا تتراجع عن إنشاء شبكة 5G خوفا من الصين

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لندن
أفادت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، بأنها لن تستخدم أي معدات اتصال تملكها شركة “هواوي” الصينية لبناء شبكات 5G في البلاد بحلول سنة 2027.
وقرر مجلس الأمن القومي البريطاني، برئاسة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، حظر اقتناء معدات الشركة الصينية اعتبارا من نهاية هذه السنة، كما أمر بسحب جميع معدات “هواوي” بحلول 2027.
وكانت بريطانيا قد فرضت في يناير الماضي قيودا على استخدام معدات “هواوي” في شبكات 5G حتى لا تزيد نسبتها على 35%، بالإضافة إلى إبعادها عن العناصر الحساسة لشبكات الاتصال.
يذكر أن بعض الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، فرضت قيودا على استخدام معدات وتقنيات “هواوي” في شبكات 5G للاتصال، معتبرة أن الشركة تمثل خطرا على أمنها القومي.
وحثت واشنطن حلفاءها الأوروبيين على التخلص من معدات “هواوي”، متهمة شركة تكنولوجيا الاتصالات هذه بأنها تسرب معلومات حساسة للسلطات الصينية، فيما رفضت “هواوي” تلك الاتهامات.
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