شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لتلقى التظلمات بالإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الإسكان اليوم الأربعاء آخر موعد لتلقى التظلمات بالإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى لغير المُنطبق عليهم الشروط، نتيجة لفرز المُستندات، حيث كان من المقرر غلق باب تلقى التظلمات أمس الثلاثاء 30 يونيو 2020.

وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: "إن ذلك القرار جاء استجابة لطلبات المواطنين الذين لم يتمكنوا من استيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غيـر مُنطبق إلى مُنطبق، خلال الفترة السابقة نظراً لما مرت به البلاد من تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا"، موضحة أنه سبق الإعلان عن فتح باب التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، بداية من يوم الأحد 7 يونيو 2020، وحتى الثلاثاء 30 يونيو 2020، استعداداً لتحديد أولويات المشروعات المختلفة بالإعلان وفقاً للآلية المُقررة من رئاسة مجلس الوزراء، وللبدء في إجراءات الاستعلام الميداني لملفات العملاء المُنطبق عليهم الشروط.

وأكدت مى عبد الحميد عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، خاصة مخالفي الحد الأقصى والأدنى للدخل، وكذلك للسن - المعلن عنها سابقا - مع إمكانية استيفاء المستندات أو البيانات غير المكتملة خلال تلك الفترة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات عليهما.

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وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أن إجمالي عدد المُتقدمين على جميع مشروعات الإعلان الـ12 – البالغ عددها 33 مشروعاً موزعة على 8 محافظات من محافظات الوجه البحري – 18345 مواطناً قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز والتسجيل على البوابة الإلكترونية للصندوق، حيث إنه سبق مراجعة موقف الطلبات المسجلة على مشروعات الإعلان، وتبين وجود 22 مشروعاً من مشروعات الإعلان، زاد عدد المتقدمين عليها، عن عدد الوحدات المتاحة، وتم فرز جميع طلبات المتقدمين على تلك المشروعات، والبالغ عددها 12564 طلبا مقابل عدد 2783 وحدة سكنية موزعة بالمدن التالية: مدينة أبوخليفة (القنطرة غرب)، ومدينة الرياح (القنطرة غرب)، ومدينة القصاصين أم عزام، ومدينة فايد، بمحافظة الإسماعيلية، ومدينة الرحمانية، ومركز بدر، بمحافظة البحيرة، ومدينة المنزلة، ومدينة بلقاس، ومدينة نبـروه، بمحافظة الدقهلية، ومدينة أبو كبير، ومدينة أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، ومدينة المحلة، ومدينة بسيون، ومدينة زفتى، ومدينة سمنود، ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، ومدينة أشمون، ومدينة تلا، ومدينة قويسنا، ومدينة منوف، بمحافظة المنوفية، ومدينة فوه، ومدينة مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ.

وأضافت أن نتائج الفرز للمناطق السابق ذكرها، أسفرت عن وجود 4702 طلب انطبقت عليها الشروط مبدئياً، و7862 طلبا لم تنطبق عليها الشروط، حيث يُمكن الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال وسيلتين، الأولى، من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints)، حيث يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومى والضغط على "نتائج الفرز" لمعرفة موقفه، أما الوسيلة الثانية فمن خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.

وأوضحت مى عبدالحميد أنه سيتم قصر إمكانية إرسال التظلم إليكترونياً – وليس من خلال أي وسيلة أخرى – بواسطة إدخال الرقم القومي للحاجز على الرابط التالي (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints)، والذى يتم إيضاحه للمواطنين في الرسالة النصية المرسلة لهم من خلال الوسيلتين السابق ذكرهما، حيث سيقوم الصندوق بدراسة التظلم المُرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم.

وناشدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التظلم حتى تتم دراستها قبل يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020، وذلك كفرصة أخيرة لهم لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة لتعديل موقفهم من غير مُنطبق إلى مُنطبق، حيث تقدم بالفعل 3235 مواطناً من إجمالى عدد 7862 مواطناً لم تنطبق عليه الشروط بطلبات للتظلم، وقد تم قبول طلبات تظلم عدد 2622 مواطناً وتم تعديل موقفهم بالفعل من غير مُنطبق إلى مُنطبق، وتم رفض طلبات تظلم عدد 613 مواطناً بسب عدم استيفاء المستندات المطلوبة منهم بشكل صحيح، ولكن مازال متاحا لهم إمكانية التظلم مرة أخرى لاستيفاء المُستندات المطلوبة لتعديل موقفهم من غير مُنطبق إلى مُنطبق وذلك حتى نهاية فترة التظلمات يوم 15 يوليو 2020، مؤكدة أنه فى حالة عدم رغبة المواطن في التظلم يمكنه استرداد مقدم الحجز من أى مكتب بريد مُميكن.