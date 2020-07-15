شكرا لقرائتكم خبر عن فاتورة كيف المصريين تتراجع 27 مليون دولار فى أبريل الماضى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبقى مزاج المصريين أحد أبرز المتأثرين بالإجراءات التى ترتبت على ظهور فيروس كورونا المستجد منذ مارس الماضي وحتى أوائل يوليو الحالى، وذلك نتيجة حظر المقاهي بشكل كامل خلال تلك الفترة، على الرغم من أهميتها في برنامج الحياة اليومي لجموع المصريين.

التطورات التي شهدتها المقاهي في الفترة الأخيرة أدت إلى تراجع فاتورة الواردات المصرية من نشرة الكيف خلال شهر أبريل الماضى، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع واردات مصر من الشاي والقهوة والتبغ وورق الدخان بشكل ملحوظ، وفي المقابل ارتفاع واردات مصر من الكاجو، وبلغ إجمالي التراجع نحو 27 مليونا و874 ألف دولار.

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ورصدت البيانات أن واردات الشاي بلغت نحو 14 مليونا و26 ألف دولار أبريل الماضي، مقابل 17 مليونا و738 ألف دولار أبريل 2019، بتراجع بلغ 3 ملايين و712 ألف دولار، كما تراجعت واردات الشاي الأسود لتسجل 13 مليونا و708 آلاف دولار أبريل الماضي، مقابل 16 مليونا و123 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ مليونين و415 ألف دولار.

وبلغت الواردات المصرية من البن غير المحمص نحو 7 ملايين و104 آلاف دولار أبريل الماضي، مقابل 11 مليونا و581 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 4 ملايين و477 ألف دولار، أما واردات مصر من الكاجو فقد ارتفعت إلى 3 ملايين و398 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل مليوني و471 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 927 ألف دولار.

وفي نفس السياق، بلغت واردات التبغ وورق الدخان نحو 3 ملايين و494 ألف دولار في أبريل الماضي، مقابل 20 مليونا و764 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 17 مليونا و270 ألف دولار.