شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لأسعار النفط والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:45 صباحًا, 15 يوليو 2020 م المناطق - الرياض سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفًا اليوم، حيث أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 18 سنتاً، أو 0.42 في المئة، لتسجل عند التسوية 42.90 دولاراً للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 19 سنتاً، أو 0.47 في المئة، لتبلغ عند التسوية 40.29 دولاراً للبرميل.

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