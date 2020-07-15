شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 14-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 14-7-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، منتصف تعاملات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 595.935 مليار جنيه.





إيقاف تداول 21 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 21 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريللك، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، اودن للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية المصرية، جي بي اوتو، سماد مصر (ايجيفرت)، العامة لصناعة الورق-راكتا، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الحديد والصلب المصرية، العبور للاستثمار العقاري، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.





البورصة تخسر 8.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 595.935 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 328.6 مليون ورقة مالية بقيمة 875.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.5 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.28%، والعرب على 4.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.52% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.47%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 32.5 مليون جنيه، 31.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 13.9 مليون جنيه، 233.7 ألف جنيه، 34.9 مليون جنيه، 15 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 10873 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 1838 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 12649 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4154 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 1520 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 2341 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 709 نقطة.

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وصعدت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 130 شركة، ولم تتغير مستويات 20 شركة.

بالم هيلز

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن استحواذ البنك العربي الأفريقي الدولي، على نسبة 12.3% من أسهم الشركة، ليصبح ثاني أكبر مساهم في بالم هيلز بعد شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية.





البنك التجاريحقق البنك التجاري الدولي ارتفاعاً في الإيرادات المجمعة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مصحوبة بارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 25%، في حين انخفض صافي الدخل بخلاف العائد بنسبة 79%، كما انخفضت نسبة المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 15% لتسجل 20.7% مقارنة بنسبة 24.4%، عن نتائج نفس الفترة من العام السابق، واستطاع البنك الحفاظ على مكانته الرائدة في كل من الأصول والودائع بين بنوك القطاع الخاص.

وحقق البنك التجاري الدولي، صافي أرباح قدرها 4.998 مليار جنيه عن الستة أشهر الأولى من عام 2020، وذلك بانخفاض قدره 7% عن نفس الفترة من عام 2019، وبلغت الأرباح قبل ضرائب الدخل 7.542 مليار جنيه مقارنة بـ7.396 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة ارتفاع 2%، وسجل البنك نمواً في محفظة القروض بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بينما سجلت تلك الزيادة 2% مقارنة بالعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، كما شهدت الودائع زيادة بلغت 5% مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وكذلك إذا ما قورنت بنفس الفترة من العام السابق، وسجلت نسبة القروض للودائع 42.2%.

ونجح البنك التجاري الدولي، بفضل أنظمة إدارة المخاطر الرشيدة في الحفاظ على جودة الأصول، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة لتسجل 4.01% مقارنة بنسبة 4.96% في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2019، كما سجل معدل التغطية 257% في 30 يونيو لعام 2020، مما يعكس قدرة البنك على استيعاب أي زيادة غير متوقعة في حجم القروض غير المنتظمة، وتماشياً مع سياسة البنك الرشيدة في إدارة المخاطر، اتخذ البنك محصصات بلغت 2.260 مليار جنيه في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، مقارنة بمبلغ 795 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019، كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية قوية وذلك بمعدل كفاية رأس المال بلغ 29.5%، مما يدعم قدرة البنك على مواجهة تقلبات السوق.





أوراسكوم للاستثمارأعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن تحقيق إيرادت تشغيل بلغت 272 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 61 مليون جنيه، وبلغ نصيب المساهمين من صافي الربح لهذه الفترة 43 مليون جنيه، فيما قرر مجلس إدرة الشركة، تكليف الإدارة التنفيذية لإعداد تصور للبدائل الممكنة لإعادة الهيكلة لأصول والتزامات الشركة، وأثر ذلك على زيادة الإيرادت وتخفيض المصروفات وفقاً لطبيعة الأنشطة التي تمارسها الشركة من خلال شركاتها التابعة والشقيقة لزيادة التخصص، وعلى أن يعرض هذا التصور على أقرب مجلس إدارة قادم.





أوراسكوم للتنميةأعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن استمرار الطلب على الجونة قوياً، حيث ارتفعت إجمالي التعاقدات والحجوزات في الجونة بنسبة 22.1% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع الثاني من عام 2019، وبلغ إجمالي العقود والجوزات في الجونة 891.5 مليون جنيه منها 773.1 مليون جنيه قيمة الوحدات المتعاقد عليها و118.4 مليون جنيه قيمة الحجوزات، مقابل 729.9 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2019، ويرجع التباطؤ في تحويل الحجوزات إلى تعاقدات بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي المطبقة في الظروف الراهنة.

وتواصل المجموعة في الإسراع في عمليات البناء والتشييد، حيث تعمل المواقع تحت الإنشاء الخاصة بالمشروعات العقارية بكامل طاقتها مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية وإجراءات السلامة اللازمة، وتم زيادة المدفوعات المخصصة للبناء والتشييد لهذا العام إلى 1.1 مليار جنيه، والتي من المتوقع أن ينتج عنها إيرادات عقارية بنحو 1.9-2.1 مليار جنيه لعام 2020 تقريباً.