شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التأمين: أصحاب السيارات المحترقة فى خط البترول سيصرفون تعويضات خلال ١٥ يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ابراهيم لبيب رئيس مجمعة التأمين على السيارات الإجبارى ورئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى التأمين، أن مدة صرف التعويضات لأصحاب السيارات المحترقة فى حادث البترول بطريق الإسماعيلية الصحراوي لن تستغرق أكثر من 15 يوما على الأكثر، وذلك فور صدور المحاضر الرسمية والتى يقوم العميل بتقديم صورة منها لشركة التأمين المتعاقد معها، ويتم ذلك فى صورة إخطار وبعدها يقوم مندوب الشركة بعمل معاينة وفور استكمال المستندات المطلوبة يتم تحديد موعد الصرف .

وأضاف لبيب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه سوف يتم صرف تعويض للحالات المصابة أو المتوفاة بسبب الحادث فور حصرها، وذلك من قبل شركات التأمين ومجمعة السيارات الإجبارى ومن خلال صندوق الحوادث المجهلة.

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وكشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن أن عدد إصابات حادث حريق طريق الإسماعيلية وصل إلى 17 مصابا، ولا يوجد حالات وفيات، وأن هناك 15 سيارة إسعاف تواجدت بمحيط الحادث، وأن وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد تتابع الحادث بشكل لحظي أثناء تواجدها في أسوان، ووجهت برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات المحيطة بالحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات.