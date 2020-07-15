شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 14-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 14-7-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 595.935 مليار جنيه.





إيقاف تداول 21 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 21 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريللك، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، اودن للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية المصرية، جي بي اوتو، سماد مصر (ايجيفرت)، العامة لصناعة الورق-راكتا، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الحديد والصلب المصرية، العبور للاستثمار العقاري، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.





البورصة تخسر 8.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 595.935 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 328.6 مليون ورقة مالية بقيمة 875.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.5 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.28%، والعرب على 4.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.52% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.47%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 32.5 مليون جنيه، 31.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 13.9 مليون جنيه، 233.7 ألف جنيه، 34.9 مليون جنيه، 15 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 10873 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 1838 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 12649 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4154 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 1520 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 2341 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 709 نقطة.

وصعدت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 130 شركة، ولم تتغير مستويات 20 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريللك بسعر إغلاق 5.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.65%.

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- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 36.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.23%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 33.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.93%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 5.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.27%.

- جي بي اوتو بسعر إغلاق 2.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.69%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سيلاب مصر) بسعر إغلاق 0.545 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.94%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 4.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.48%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 7.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.09%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.706 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.61%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 5.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.56%.