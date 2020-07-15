شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستقر رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني امام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية أقل من التوقعات.



وسجلت القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة نموا بنسبة 1.8% خلال يونيو/حزيران بينما توقع محللون نموا بنسبة 5.5% عقب انكماش في القراءة السابقة بنسبة 20.3%.



وارتفع الإنتاج الصناعي البريطاني بنسبة 6% في الشهر الماضي دون توقعات بتحقيق ارتفاع بنسبة 6.2% بعد أن سجل المؤشر هبوطا بنسبة 20.2% خلال مايو/أيار.

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وعلاوة على ذلك، سجل مؤشر الخدمات في البلاد هبوطاً بنسبة 18.9% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى تراجع بنسبة 16.5%.



وكان رئيس بنك إنجلترا "اندرو بيلي" قد أكد على وجود إشارات تعاف ملحوظ للاقتصاد البريطاني من آثار جائحة كورونا، لكنه أعرب عن قلقه إزاء وتيرة فقدان الوظائف بسوق العمل.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:14 بتوقيت جرينتش عند 1.2559، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2561 في حين سجل أقل سعر عند 1.2551.