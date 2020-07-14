شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على تراجع طفيف وسط ضبابية أزمة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط عدم يقين بشأن أزمة فيروس "كورونا" على الرغم من انخفاض الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يونيو/حزيرات بنحو 0.6%، بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.5%.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.1 نقطة.



ويخشى محللون من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ودول أخرى مما يضطر المسؤولين لإعادة قيود الإغلاق والعزل العام لا سيما بعد اتخاذ ولاية كاليفورنيا أمس قراراً مشابهاً بإغلاق المطاعم والمسارح وقاعات السينما.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بأقل من 0.1% أو ما يعادل سبعين سنتاً إلى 1813.4 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1815 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 1791.1 دولار.