شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد ببساطة.. يتناول أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول برنامج الاقتصاد ببساطة الذى يقدمه أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بـ"الخليج 365" ويذاع على صفحة الجريدة على "فيس بوك" فى حلقته اليوم الثلاثاء أسباب انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، ودور زيادة المعروض وانخفاض الطلب على الدولار فى انخفاض السعر، وما انتهجته الدولة المصرية من تحرير أسعار الصرف فى 2016 حيث أصبح العرض والطلب هو المتحكم الرئيسى فى حركة تداول العملات .

وأوضح البرنامج انخفاض الدولار أمام الجنيه خلال الـ20 يوما الماضية بمقدار 23 – 25 قرشا، وهو مؤشر على أن العملة الأجنبية "الدولار" بيزيد المعروض منه من خلال الـ2 مليار دولار التى تسلمتهم الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولى كشريحة أولى من قيمة القرض على مدار العام بقيمة 5.2 مليار دولار ما أدى الى زيادة الاحتياطى الأجنبى إلى 37 مليار دولار .

ومع ارتفاع قيمة العملة المصرية أمام الدولار الأمريكى فهذا يزيد من المؤشرات الاقتصادية التى تؤكد على قوة الاقتصاد المصرى مما يزيد من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمر على الدخول فى المشروعات القومية التى أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة المقبلة .

ومن المتوقع أن يستمر الدولار بين 15.5 – 16 جنيها سعر الدولار أمام الجنيه وذلك فى ظل زيادة الدخل، وانخفاض الواردات وزيادة الصادرات وبالتالى ستوثر على السعر مستقبلا .

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ويرعى برنامج "الاقتصاد ببساطة"، البنك الأهلى المصرى، ويستهدف البرنامج تسليط الضوء وعرض للقضايا الاقتصادية بأسلوب مبسط يساعد المواطن المصرى فى اتخاذ القرارات اليومية ودعم توجهه الاستثمارى.