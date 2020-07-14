شكرا لقرائتكم خبر عن الـ 10 جنيه البلاستيك هل ستلغى النقود الورقية؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، إن إصدار البنك العملة المصنوعة من البلاستيك، فئة الـ 10 جنيهات فقط، من المتوقع أن تبدأ مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزي، المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة.
فى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل صدور العملة البلاستيكية فئة الـ10، والفرق بينها وبين الورقية.
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