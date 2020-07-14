شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة: حكومة الشارقة تقلص السعر الاسترشادى لسندات فورموزا لأجل 30 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وثيقة، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الشارقة تلقت طلبات بأكثر من 2.5 مليار دولار على سندات فورموزا لأجل 30 عاما. وأن حكومة الشارقة تقلص السعر الاسترشادي لسندات فورموزا لأجل 30 عاما إلى نحو 4.125 بالمئة وكانت قد أظهرت وثيقة، أن من المتوقع أن يبيع مصرف الشارقة الإسلامي صكوكا دولارية لأجل خمس سنوات حجمها 500 مليون دولار عند 2.9 بالمئة تزيد خمس نقاط أساس أو تنقصها. تفيد الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية أن البنك تلقى طلبات اكتتاب بأكثر من 3.5 مليار دولار في الصفقة المتوقع إغلاقها اليوم.

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