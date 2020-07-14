أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة تنتعش فى يونيو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتعشت المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو بعد تراجع على مدى ثلاثة أشهر متتالية، إذ استؤنف النشاط الاقتصادي، ولكن الاتجاه الأساسي يشير إلى أن معدل التضخم سيظل ضعيفا بما يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بمواصلة ضخ سيولة في الاقتصاد المعتل.

وقالت وزارة العمل اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6 بالمئة الشهر الماضي بعدما نزل 0.1 بالمئة في مايو. وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة بعدما صعد 0.1 بالمئة في مايو، وهو أقل مكسب سنوي منذ سبتمبر 2015.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن يرتفع المؤشر 0.5 بالمئة في يونيو و0.6 بالمئة على أساس سنوي.