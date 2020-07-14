أخبار اقتصاد اليوم.. التخطيط: 4.4 مليون مواطن تقدم للحصول على الـ500 جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 14 – 7 – 2020 عددا من الأحداث الاقتصادية المحلية التى تم رصدها على موقع الخليج 365 والتى كان أبرزها الأتى :-

المالية: إطلاق مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى قبل نهاية يوليو

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالى ولمدة 3 أشهر؛ بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يُحَّفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذى يُسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكى، التى شهدت حالة من التباطؤ فى ظل جائحة «كورونا».

أضاف أن هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين فى الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، لافتًا إلى إطلاق موقع إلكترونى بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.

التخطيط :قمنا بخطوات كبيرة لتعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمتحدث رئيس فى اجتماع فريق العمل الخاص بالرخاء الاقتصادي المنبثق عن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة"، الذى حضره ايريك اوشسلين، الممثل المقيم لمنظمة العمل الدولية بمصر؛ و د. أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس بهدف مناقشة خطة العمل المقترحة للعام المالى 20/2021.

وخلال اللقاء قالت د. هالة السعيد إن الدولة اتخذت العديد من الإصلاحات والإجراءات، التي تسعى لتهيئة بيئة الأعمال وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، مؤكدة وجود خطة شاملة للإصلاح الهيكلي لعدد 7 قطاعات واعدة في الاقتصاد لها الأولوية منها المجال الصحى

الاحصاء: 12.9 % زيادة فى عدد براءات الاختراع الممنوحة للمصريين عام 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2019، وهي تهدف إلى نقل المعرفة ومتضمنة براءات الاختراع من معلومات تكنولوجية ووضعها في متناول المشتغلين بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وزيرة التخطيط: 4.4مليون مواطن تقدم للحصول على الـ500 جنيه.. وصرفنا لـ1.6 مليون

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز إجراءات الحكومة لمساندة المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد، ومنها دعم العمالة، قائلة إن الحكومة شكلت لجنة دعم العمالة غير المنتظمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020، وتم إدارة عملية تقديم مساندة للعمالة غير المنتظمة، حيث تقدم نحو 4.4 مليون عامل للحصول على المساندة المقدرة بنحو 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، وتم تنقية المتقدمين من قبل هيئة الرقابة الإدارية ليبلغ عدد المستحقين نحو 2.6 مليون عامل، وتم صرف المنحة لنحو 1.598 مليون مستفيد بالفعل، مضيفة أنه تم تمويل الدعم لهذه العمالة من خلال حساب صندوق الطوارئ للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة القوى العاملة (تبرعات)، حساب رقم 2030 ببنك مصر (تبرعات)، حساب صندوق الطوارئ للعمالة المنتظمة (السياحة، والمنسوجات وعمال الكافتيريات)، وصندوق تحيا مصر، ووزارة المالية.

وأضافت "السعيد"، خلال اجتماعها مع جمعية رجال الأعمال المصريين، عبر تقنيات الاتصال الإلكتروني، عصر اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تضع رؤية متكاملة من خلال استراتيجية وطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة من خلال مشروعات العامة للاستفادة بها للمدة التي تم إنشائها بهدف وضع برامج تدريب لهذه العمالة، وخلق فرص عمل لائقة لهم، بالاستفادة من قواعد البيانات المسجلة للمستفيدين من الدعم، كما وفي الوقت نفسه اهتمت الحكومة بالعائدين من الخارج من خلال استمارة "نورت بلدك"، والتي تم تصميمها لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو إطلاعهم على الأوعية الإدخارية.

البنك المركزى: ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك لـ4.5 تريليون جنيه

سجلت ودائع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، مستوى قياسيًا يقدر بنحو 4.5 تريليون جنيه، للمرة الأولى فى تاريخ البنوك المصرية، وذلك فى نهاية شهر أبريل 2020، مقارنة بـ4.4 تريليون جنيه، فى نهاية مارس الماضى، وفقًا لأحدث تقرير للبنك المركزى المصرى الصادر اليوم الثلاثاء.





جهاز المشروعات الصغيرة: ضخ 2 مليار جنيه فى 97 ألف مشروع بمحافظة الشرقية

أعلن جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2020 بمحافظة الشرقية حيث قام بضخ تمويل قدره 2 مليار جنيه تم من خلالها إقامة 97 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت 142 ألف فرصة عمل كما تم تخصيص 98 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات بنية أساسية وتنمية مجتمعية وبشرية أتاحت ما يزيد على مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة منها مشروعات يتم تنفيذها حاليا بالمحافظة لإحلال وتجديد بعض خطوط مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي وترميم عدد من مراكز الشباب والوحدات الصحية بمدينة الزقازيق ومراكز بلبيس ومنيا القمح ومشتول السوق بمنح من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بهدف اتاحة البيئة المناسبة لإقامة مشروعات صغيرة جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.

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قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن الجهاز يعمل علي وضع خطة عاجلة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة بكافة المحافظات بعد أزمة كورونا والالتقاء بالسادة المحافظين وقيادات الجهات المعنية بهذا القطاع للتعرف على احتياجاتهم والوقوف على المشكلات التي تواجه الشباب لإقامة مشروعات صغيرة جديدة أو تشغيل مشروعاتهم القائمة ودراسة الفرص الاستثمارية المتنوعة بكل محافظة والتي يمكن أن يستفيد منها الشباب في إقامة مشروعاتهم .

من أهم المؤشرات، براءات الاختراع والطلبات المقدمة وبلغت 2183 طلبـــاً مقدمــاً إلى مكتب براءات الاختراع المصري عـــام 2019 للحـصول على براءة الاخــتراع، منهــم 1027 طلـب للمصريين بنسبة 47.0٪، 1156 للأجـانب بنسبة 53.0٪، مقـابـل 2255 طلبـاً عام 2018 منــهـم 997 للمصريين بنسبة 44.2٪، 1258 للأجانب بنسبة 55.8٪ بانخفاض 3.2٪.

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بجلسة منتصف الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 595.935 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 10873 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 1838 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 12649 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4154 نقطة.





تباين أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-7-2020 .. واليورو بـ18.18 جنيه

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-7-2020، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى في بعض البنوك العاملة فى مصر، وفقاً لآخر تحديثات البنك المركزى المصرى، وسجل 15.90 جنيه للشراء، 16 جنيها للبيع، مقابل سعره أمس 15.92 جنيه للشراء، 16.02 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.04 جنيه للشراء، 18.18 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام أمس 17.98 جنيه للشراء، 18.16 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 19.96 جنيه للشراء، 20.12 جنيه للبيع ، مقابل سعره بختام أمس 20.07 جنيه للشراء، 20.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 49.32 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع.