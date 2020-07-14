شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بشركة أنابيب البترول: جارى إخماد حريق الخط المكسور بطريق الإسماعيلية الصحرواوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مسئول بشركة أنابيب البترول، أنه جاري إخماد الحريق الناتج من تسريب المنتج البترولي الموجود بخط المواد البترولية المكسور بطريق الإسماعيلية الصحراوى للقادم من السلام إلى العبور.
وأضاف المصدر في تصريحات لليوم السابع أنه أنه جاري التحقيق لمعرفة أسباب كسر ماسورة الخط المكسور .
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