شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: 4.4مليون مواطن تقدم للحصول على الـ500 جنيه.. وصرفنا لـ1.6 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز إجراءات الحكومة لمساندة المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد، ومنها دعم العمالة، قائلة إن الحكومة شكلت لجنة دعم العمالة غير المنتظمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020، وتم إدارة عملية تقديم مساندة للعمالة غير المنتظمة، حيث تقدم نحو 4.4 مليون عامل للحصول على المساندة المقدرة بنحو 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، وتم تنقية المتقدمين من قبل هيئة الرقابة الإدارية ليبلغ عدد المستحقين نحو 2.6 مليون عامل، وتم صرف المنحة لنحو 1.598 مليون مستفيد بالفعل، مضيفة أنه تم تمويل الدعم لهذه العمالة من خلال حساب صندوق الطوارئ للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة القوى العاملة (تبرعات)، حساب رقم 2030 ببنك مصر (تبرعات)، حساب صندوق الطوارئ للعمالة المنتظمة (السياحة، والمنسوجات وعمال الكافتيريات)، وصندوق تحيا مصر، ووزارة المالية.

وأضافت "السعيد"، خلال اجتماعها مع جمعية رجال الأعمال المصريين، عبر تقنيات الاتصال الإلكتروني، عصر اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تضع رؤية متكاملة من خلال استراتيجية وطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة من خلال مشروعات العامة للاستفادة بها للمدة التي تم إنشائها بهدف وضع برامج تدريب لهذه العمالة، وخلق فرص عمل لائقة لهم، بالاستفادة من قواعد البيانات المسجلة للمستفيدين من الدعم، كما وفي الوقت نفسه اهتمت الحكومة بالعائدين من الخارج من خلال استمارة "نورت بلدك"، والتي تم تصميمها لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو إطلاعهم على الأوعية الإدخارية.

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وأشارت "السعيد"، إلى مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف بناء الإنسان عن طريق بناء وحدات صحية، مدارس، حضانات، مراكز شباب، عمليات جراحية، أجهزة تعويضية، وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال إنشاء مشروعات صرف صحي ومياه شرب، رصف طرق، كهرباء، وتحسين مستوى معيشة المواطين الأكثر احتياجاً من خلال سكن كريم، وصلات صرف صحي ومياه، رفع كفاءة المنزل، توعية بمخاطر الزيادة السكانية، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة من خلال قروض ميسرة، تدريب من أجل التشغيل، منافذ استهلاكية، نشر فكر ريادة الأعمال، منوهة إلى أنه تم تخصيص 8 مليارات جنيه مخصصات مالية للسنة المالية 2020/2021 لعدد 357 قرية.

واستعرضت وزيرة التخطيط، إنجازات مبادرة حياة كريمة، قائلة إن نسب تنفيذ المبادرة تعدت 70% للمشروعات المنفذة بالقرى المستهدفة رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، ووفرت المبادرة أكثر من 280 ألف فرصة عمل للعمالة اليومية من خلال مشروعات البنية التحتية بالقرى، وتوفير 28 ألف فرصة عمل دائمة من خلال توفير قروض ميسرة وتقديم تدريب تحويلي بإجمالي استثمارات بلغت أكثر من 320 مليون جنيه، وبلغت نسبة صرف 100% من مخصصات الاستثمارات الإضافية خلال الأربعة أشهر الماضية.