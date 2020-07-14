شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سوق مسقط وحيداً ببورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء بورصة مسقط، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.72% خاسراً 14.98 نقطة ليغلق عند مستوى 2052.76 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار درهم، وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.45% خاسراً 19.20 نقطة ليغلق عند مستوى 4287.816 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 243 مليون درهم، ونزل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.43% خاسراً 31.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7380.35 نقطة، كما تراجعت مؤشرات بورصتي الكويت والبحرين.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.72% خاسراً 14.98 نقطة ليغلق عند مستوى 2052.76 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 291.98 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 350.3 مليون سهم محققة ما قيمته 297.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3629 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.15%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.83%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.21%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.90%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.75%.

وقفز 13 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 7.31%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.52%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 4.86%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.45%، فيما تصدر سهم شركة أمانات القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 104.8 مليون ورقة بقيمة 92.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.36%.

بورصة أبوظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.45% خاسراً 19.20 نقطة ليغلق عند مستوى 4287.816 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 243 مليون درهم ليغلق عند مستوى 597.477 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 86.6 مليون سهم، بقيمة 140.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 1424 صفقة. بورصة أبوظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.45% خاسراً 19.20 نقطة ليغلق عند مستوى 4287.816 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 243 مليون درهم ليغلق عند مستوى 597.477 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 86.6 مليون سهم، بقيمة 140.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 1424 صفقة. وهبط قطاعي البنوك والعقار ببورصة أبوظبي بنسبة 1.58%، 1.08%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.25%. وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 13.2%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.17%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 1.75%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم دار التمويل بنسبة 5%، ثم سهم شركة القدرة القابضة بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة أسمنت الخليجنسبة 4.94%، وتصدر سهم مجموعة الإمارات للاتصالات قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 26 مليون درهم.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.43% خاسراً 31.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7380.35 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.37% خاسراً 447.77 نقطة ليغلق عند مستوى 7883.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 267.9 مليون سهم بقيمة 5 مليارات ريال. بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.43% خاسراً 31.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7380.35 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.37% خاسراً 447.77 نقطة ليغلق عند مستوى 7883.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 267.9 مليون سهم بقيمة 5 مليارات ريال. وهبط 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.88%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.42%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.21%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.75%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.55%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 1.64%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.28%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.27%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.17%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.12%. Advertisements وقفز 51 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أملاك" بنسبة 10%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 9.92%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 4.88%، فيما تراجع 136 سهماً على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 5.40%، ثم سهم "زين السعودية" بنسبة 4.73%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 2.89%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 231.5 مليون ريال سعودي.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% خاسراً 7.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1307.52 نقطة، بعد صعوده 5 جلسات متتالية، وبلغ حجم التداول 6.3 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 25.63% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.86%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.55% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 6.87%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%، كما تراجع سهمي إي بي إم تيرمينالز البحرين، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.38%، 0.87%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.58% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، وصعد سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.79%.





بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.6% خاسراً 82.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5094.22 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.91% خاسراً 108.3 نقطة ليغلق عند مستوى 5552.71 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.74% خاسراً 31.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4189.36 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.86% خاسراً 36.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4195.57 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 190.1 مليون سهم بقيمة 37.5 مليون دينار كويتي عبر 8308 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.19%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.35%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.83%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.68%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.25%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.13%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.03%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.66%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.18%.

وجاء سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 21.29%، يليه سهم شركة سنام العقارية بنسبة 9.82%، ثم سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 3.72%، فيما تصدر سهم شركة مراكز التجارة العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.62% ثم سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 8.05%، ثم سهم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 5.02%.





بورصة مسقط ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.19% رابحاً 6.61 نقطة ليغلق عند مستوى 3504.160 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.3 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 430 صفقة لعدد 38 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 7 أسهم على رأسها سهم "المها للسيراميك" بنسبة 7.65%، ثم سهم "بنك نزوى" بنسبة 2.06%، ثم سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 1.98%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 3.13%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.44%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 1.55%.