شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.43% بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.43% خاسراً 31.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7380.35 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.37% خاسراً 447.77 نقطة ليغلق عند مستوى 7883.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 267.9 مليون سهم بقيمة 5 مليارات ريال.

وهبط 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.88%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.42%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.21%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.75%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.55%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 1.64%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.28%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.27%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.17%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.12%.

وقفز 51 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أملاك" بنسبة 10%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 9.92%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 4.88%، فيما تراجع 136 سهماً على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 5.40%، ثم سهم "زين السعودية" بنسبة 4.73%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 2.89%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 231.5 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن إطلاق سوق المشتقات المالية في يوم 30 أغسطس، وبدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية.

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يمثل هذا الإطلاق خطوة هامة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بمجموعة كاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية. حيث تم تطوير العقود المستقبلية السعودية 30 (والتي تتخذ مؤشر "إم تي 30 " أساساً لها) لتزويد المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، وتوفير فرص متنوعة للاستثمار في السوق المالية السعودية.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، أن موعد بدء عملياتها سيكون بتاريخ 30 أغسطس لمقبل، ويأتي ذلك بعد الإعلان عن تأسيس الشركة في عام 2018م وإعلان الترخيص لممارسة أعمالها في السوق المالية السعودية مطلع العام الجاري، وتسعى مقاصة إلى دعم تطوير السوق المالية السعودية من خلال تحسين البنية التحتية لعمليات ما بعد التداول والمساهمة في الحد من مخاطر الطرف المقابل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى دعم التوسع في إضافة منتجات وخدمات جديدة.

يعد إنشاء "مقاصة" أحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي تحت رؤية المملكة 2030، وأحد ركائز سوق المشتقات المالية في تداول، هذا وسوف يتم تفعيل مقاصة الأسواق على عدة مراحل، ابتداءً بمقاصة سوق المشتقات المالية المتداولة في تداول عبر منتج عقود المؤشرات الآجلة الذي يرتكز على مؤشر "إم تي 30” بتاريخ 30 أغسطس المقبل، كمرحلة أولى ومقاصة الأسواق الأخرى في مراحل لاحقة.

فيما أصدر مجلس إدارة هيئة سوق المال السعودية، قراره المتضمن إلغاء الترخيص الممنوح لشركة المحفظة السعودية للأوراق المالية لممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة، لعدم وفاء الشركة بمتطلبات القدرة والملاءمة في ممارسة أعمال الأوراق المالية المرخص لها ممارستها.