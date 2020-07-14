شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تنخفض عند الفتح بسبب كورونا والتوتر بين الصين وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية، على هبوط اليوم الثلاثاء، بفعل تباين النتائج الفصلية لبنوك أمريكية وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة، فى حين تضررت أسهم شركات التكنولوجيا لليوم الثانى جراء قيود جديدة بسبب فيروس كورونا.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعى 41.63 نقطة أو ما يعادل 0.16 بالمئة إلى 26044.17 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على هبوط 14.11 نقطة أو ما يعادل 0.45 بالمئة إلى 3141.11 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 80.59 نقطة أو ما يعادل 0.78 بالمئة إلى 10310.25 نقطة.