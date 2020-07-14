شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: اللجنة الفنية لأوبك+ تتوقع امتثالا لتخفيضات النفط فى يونيو عند 107% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بأوبك+ اليوم الثلاثاء، إن أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا حققوا امتثالا بنسبة 107 بالمئة بتخفيضات إنتاجهم النفطي المتفق عليها في يونيو.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة وزارية لأوبك+ غدا الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيجري مد أجل التخفيضات غير المسبوقة والبالغة 9.7 مليون برميل يوميا أو تقليصها إلى 7.7 مليون برميل يوميا.

وكانت قد قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمستوى قياسي يبلغ سبعة ملايين برميل يوميا في 2021 مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، لكنه سيظل أقل من مستويات 2019.