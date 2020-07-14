شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر النفط من اختبار لمستوى 40.80 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 37.50 ثم 36.10 كمحطات رئيسية تالية، في حين يتطلب تحقيقها الثبات دون 43.05.

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