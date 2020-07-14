شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية ملحوظة ليقترب من مقاومة القناة الفرعية الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار اختراق هذه المقاومة للحصول على حافز إيجابي قوي يدعم التوقعات بمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 1840.00 ثم 1860.00، في حين يتطلب تحقيقها الثبات فوق مستوى 1777.00.

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