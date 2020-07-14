شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 1.1420، ونرجّح استمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.1500 كمحطة تالية، بينما يمثّل الثبات فوق 1.1270 الشرط الأهم لاستمرار الموجة الصاعدة.

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