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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتجه نحو التراجع بفعل مخاوف كورونا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد استقراره في وقت سابق اليوم، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة بشان أزمة فيروس "كورونا".
وارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة إلى أكثر من ثلاثة ملايين حالة مقارنة بارتفاع عدد الإصابات عالميا بالقرب من 13 مليون حالة في حين يقترب عدد الوفيات من 600 ألف شخص.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الفيروس لم تتم السيطرة عليه بعد بل إنه يواصل تفشيه، ودون تحديد دولة بعينها، أوضحت المنظمة أن بعض الدول تسير في الاتجاه الخاطيء عند التعامل مع الأزمة.
وكشفت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يونيو/حزيرات بنحو 0.6%، بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.5%.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.1 نقطة.
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