شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلص من خسائره ويتحول نحو الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء متخلصة من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك في انتظار صدور بيانات المخزونات الأمريكية.



ووقع سوق الخام تحت ضغوط المخاوف بشأن تصاعد أزمة فيروس كورونا واحتمالية أن تسفر عن عودة قيود الإغلاق.



من ناحية أخرى، كشفت "أوبك" في تقريرها الشهري عن توقعاتها بتعافي الطلب على الخام ليحقق الطلب نموا بسبعة ملايين برميل يومياً عام 2021 (وهي أكبر وتيرة سنوية على الإطلاق) مسجلا 97.7 مليون برميل يوميا.

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ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة في حين ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا الأربعاء.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 40.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.5 دولار وأقل سعر عند 39.07 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.7% إلى 43.01 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 43.2 دولار وأقل سعر عند 41.8 دولار.