شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع لكنه غير قادر على اختراق 0.7000 أمام العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لكنه غير قادر على اختراق نطاق 0.7000 أمام العملة الأمريكية في ظل ضغوط بيعية وقلق من ازمة فيروس "كورونا".



ويرى محللون أن أي مكاسب للدولار الأسترالي سيتم احتواؤها بالمخاوف السائدة من تداعيات فيروس كورونا وعدم السيطرة عليه بعد.



وعلاوة على ذلك، تخشى دول العالم من التعرض لموجة ثانية من فيروس كورونا في الوقت الذي تتزايد فيه الإصابات بالمرض في مختلف المناطق بشكل كبير.

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وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة على سبيل المثال حاجز ثلاثة ملايين حالة مما اضطر بعض الولايات لإعادة عودة قيود الإغلاق والعزل.



وتتخوف دول مثل أستراليا وكندا من إمكانية إعادة قيود الإغلاق في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا كما حدث مثلا في كاليفورنيا بأمريكات التي أغلقت مطاعم ومسارح وقاعات سينما.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.6971، وسجل أعلى سعر عند 0.6974 وأقل سعر عند 0.6921.